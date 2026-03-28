Großeinsatz am frühen Morgen: Einfamilienhaus nach Brand in Burladingen unbewohnbar

Ein Einfamilienhaus in Burladingen ist am Samstagmorgen in Flammen gestanden. Ein Großaufgebaut von Einsatzkräften ist alarmiert worden.

Ein Großaufgebot von Rettungskräften ist am Samstagmorgen zu einem Gebäudebrand in Burladingen ausgerückt. Gegen 7.10 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst wegen einer brennenden Garage in der Straße "Hohe Wacht" informiert. Bereits auf der Anfahrt konnte durch die Rettungskräfte eine deutliche Rauchsäule aus dem Bereich festgestellt werden.

Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte das Übergreifen auf das direkt angrenzende Einfamilienhaus nicht mehr verhindern. Der Brand konnte jedoch zeitnah eingedämmt und gelöscht werden.

Die Bewohner konnten das Gebäude allesamt unverletzt verlassen. Vorsorglich waren sieben Fahrzeugen und 14 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Erkenntnissen zu Folge auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Teile des Hauses wurden sowohl durch den Brand als auch durch die massive Rauchentwicklung unbewohnbar.

Ersten Ermittlungen zur Folge dürfte der unsachgemäße Umgang mit heißer Asche aus dem Kachelofen als Brandursache in Betracht kommen.

Das Polizeirevier Hechingen hat unter Einbeziehung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.