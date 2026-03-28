Großeinsatz am frühen Morgen: Einfamilienhaus nach Brand in Burladingen unbewohnbar

Ein Einfamilienhaus in Burladingen ist am Samstagmorgen in Flammen gestanden. Ein Großaufgebaut von Einsatzkräften ist alarmiert worden.
Ein Großaufgebot von Rettungskräften ist am Samstagmorgen zu einem Gebäudebrand in Burladingen ausgerückt. Gegen 7.10 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst wegen einer brennenden Garage in der Straße "Hohe Wacht" informiert. Bereits auf der Anfahrt konnte durch die Rettungskräfte eine deutliche Rauchsäule aus dem Bereich festgestellt werden.