Regina Sittler, Vorsitzende des Lahrer FDP-Stadtverbands begrüßte die Anwesenden mit einem kleinen Ausblick auf die Versammlung: „Da wir heute keine Wahlen oder ähnliches haben, wird der Abend zu einer reinen Informationsveranstaltung. Punkt Nummer drei werde ich noch moderieren, danach werden ich mir die Moderation mit meinem Stellvertreter René Wienhold teilen, da ich nicht weiß, wie sich die Stimmung von ’Klein-Anton’ im Laufe des Abends entwickelt.“

Diese Flexibilität wurde von den Anwesenden positiv aufgenommen und im Laufe der Versammlung zeigte sich, dass Vorsitzende und Stellvertreter ein gut eingespieltes Team sind. „Wir sind vor knapp einem Jahr angetreten und wollten noch aktiver sein, sowohl in der Stadt Lahr als auch in den Randgemeinden. Und ich muss zum jetzigen Zeitpunkt sagen: Das haben wir auch geschafft. Ich bin mit meinen Vorstandskollegen extrem zufrieden, sie sind wirklich alle Bienenfleißig – und wir haben uns zu einem wirklich richtig guten Team entwickelt“, so die Vorsitzende.

Ihr Rückblick schloss die einzelnen Informationsveranstaltungen in Lahr sowie in den Gemeinden Friesenheim, Ringsheim, Kippenheim und Schwanau ein.

XXL-Landtag ist großes Thema in der Partei

Aktuell ist das große Thema der FDP in Baden-Württemberg der XXL-Landtag. Die Soll-Größe des Landesparlaments in Stuttgart sind 120 Abgeordnete. Aktuell besteht der Landtag bereits aus 143 Abgeordneten. Die Wahlrechtsreform, wenn sie denn kommt, würde eine Vergrößerung des Parlaments auf etwa 178 Abgeordnete bedeuten, hieß es.

„Ein Abgeordneter kostet in der gesamten Legislaturperiode etwa zwei Millionen Euro. Die Summe schließt das Gehalt, Angestellte und sonstige Kosten für das Büro mit ein“, sagte Sittler. Es wären jedoch „nicht nur die 100 Millionen Euro Mehrkosten für die Abgeordneten, sondern der Landtag ist auf 120 Abgeordnete ausgelegt. Es würde noch ein kostspieliger Umbau oder sogar einen Neubau in Stuttgart bedeuten“. Das gelte es nach Meinung der Freien Demokraten zu verhindern, so der Tenor am Dienstagabend

Bereits 300 Stimmen gegen XXL-Landtag gesammelt

Trotz der Hürden zum Datenschutz konnte der Stadtverband bei seinen derzeitigen Informationsständen zum Thema XXL-Landtag bereits über 300 Stimmen dagegen sammeln.

Schatzmeister Maximilian Zipf verlas seinen Bericht zu den Finanzen und führte an, dass ab sofort Mitgliedsbeiträge von der Bundespartei eingezogen werden. Er erinnerte noch einmal daran, dass das kommende Jahr ein Wahljahr sei – und dass die Beiträge für 2023 und 2024 entsprechend zu entrichten seien.

Bei Kommunalwahl in sechs Listen aufgestellt

Der stellvertretende Vorsitzende Wienhold übernahm die Information zum Tagesordnungspunkt Kommunalwahl 2024. „Wir werden uns in sechs Listen aufstellen: eine Liste für Lahr, für Friesenheim, für Schwanau, für Kippenheim, für Ettenheim und für Ringsheim“, kündigte er an. „Es ist das erste Mal, dass wir uns so weit aufstellen“, sagte Wienhold.

Fünf Sitze im Rat sind das Ziel

Sittler betonte in diesem Zusammenhang, dass es der große Anspruch der Partei sei, bei der Wahl ein zweistelliges Ergebnis zu erreichen. Für den Lahrer Gemeinderat ist es das erklärte Ziel der hiesigen FDP, fünf Sitze in dem Gremium zu erreichen. „Wir stehen für einen soliden Haushalt. Unser Leitspruch ist es, dass jeder Euro nur dann ausgegeben werden kann, wenn er verdient wurde. Und jeder Euro kann auch nur einmal ausgegeben werden“, so Sittler, die abschließenden betonte, dass man optimistisch in die Zukunft gehe.