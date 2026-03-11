Große Wertsteigerung: Juwelier aus Rottweil erklärt, warum nicht nur Gold ein heißer Tipp ist

Aktuell erlebt Gold eine echte Wiederauferstehung, denn der Handelswert steigt zur Zeit wie seit Langem nicht mehr. Ein Juwelier aus Rottweil erklärt die Hintergründe.
Derzeit herrscht ein echter „Gold-Boom“ – denn der Wert des Edelmetalls steigt aktuell fleißig nach oben. Till Stauss, Geschäftsführer des Juweliers Stauss in Rottweil, erklärt unserer Redaktion, was der aktuelle Wertanstieg für die Branche bedeutet. Der 26-jährige Edelstahl-Experte übernahm den Laden Anfang 2026, nachdem er bereits seit 2019 im Unternehmen tätig war.