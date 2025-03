Der TC Wittelbach ist voller Vorfreude: Am Sonntag, 6. April, steht die Eröffnung des lang ersehnten neuen Spielfelds an. Für den Neubau und die Sanierung der bestehenden Plätze hat der Verein rund 184 000 Euro hingeblättert. Das Ergebnis soll „sich lohnen“.

Die Hauptversammlung des TC Wittelbach war gut besucht, der Nebenraum der „Krone“ war voll besetzt, heißt es im Bericht des Vereins. Vorsitzender Harald Schmidt konnte unter anderem auch Bürgermeister Michael Moser begrüßen.

Der Club wächst weiter und zählt aktuell 218 Mitglieder, davon 42 Kinder, teilte der Vorsitzende mit. Neben vier Jugendmannschaften sind in dieser Saison auch sechs Erwachsenenteams am Start, teilweise als Spielgemeinschaft.

Lesen Sie auch

Besonders erfreulich sei, dass ab dieser Saison erstmalig auf drei Plätzen gespielt werden kann. Die zwei bestehenden Plätze wurden im Herbst saniert und der neue dritte Platz steht kurz vor Fertigstellung. Die Gesamtinvestition dafür beläuft sich auf rund 184 000 Euro. Die Finanzierung läuft nach Plan, so der Vorsitzende.

Der dritte Platz ist der erste Schritt, der im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzept der Gemeinde Seelbach und der Ortsverwaltung Wittelbach auf der Freizeitanlage umgesetzt wurde. In Schritt zwei folgt zeitnah die Umgestaltung des Festplatzes sowie die Neuanlage des Bolzplatzes. Auch der Spielplatz soll um weitere Spielgeräte erweitert werden.

Bürgermeister lobt Zusammenarbeit

Bürgermeister Michael Moser lobte in diesem Zusammenhang die vorbildliche Zusammenarbeit, insbesondere zwischen dem Musikverein, dem Tennisclub, dem Ortschaftsrat und der Gemeinde Seelbach, heißt es in der Mitteilung des Vereins weiter. Das Projekt mache richtig Freude. Zwar sei das auch mit Aufwand und Mühen verbunden. Das Gesamtergebnis am Ende werde sich jedoch für alle lohnen, so Moser.

Die neuen Rasentennisplätze sind mit rotem natürlichen Keramiksand verfüllt, kommen vollständig ohne Bewässerung aus, sind sehr gelenkschonend und ganzjährig bespielbar, erklärt der Verein. Umgesetzt wurde auch ein Pickleballfeld. Neben Tennisanfängerkursen für Erwachsene und Kinder bietet der Club auch 2025 wieder Cross-Training und Yoga an – auch für Nichtmitglieder. Besonders erfreulich sei die positive Entwicklung der „Bärchengruppe“ mit Kindern ab zweieinhalb Jahren.

Gästen können künftig den Platz eigenständig buchen

Über das Platzbuchungssystem soll es 2025 auch Gästen möglich sein, eigenständig den Tennisplatz zu bestimmten Zeiten zu buchen. Das Konzept ist aktuell in Bearbeitung. Vorgestellt wurde auch die neue Homepage www.tc-wittelbach.de, die am 1. April an den Start geht. Die neuen Plätze und das gesamte Sportangebot werden am Sonntag, 6. April, bei einer Eröffnungsfeier vorgestellt.

Ehrungen

50 Jahre:

Uschi und Gerd Haarmann, Gerhard Mech, Martin Kuhn, Hermann Hildenbrand 45 Jahre:

Gerd Hilberer 30 Jahre:

Armin Roth, Arnold Klumpp, Silvia Rogowski, Sieglinde und Michael Fehrenbach, Evelyn Himmelsbach