Große Verspätung Diese Entschädigungen stehen Bahnkunden zu

Kommt der Reisende mindestens eine Stunde zu spät, erhält er auf Antrag ein Viertel des Fahrpreises zurück. Ab zwei Stunden ist es die Hälfte.

Wer mit seinem Ticket ursprünglich zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens am Zielbahnhof ankommen würde, stattdessen aber an irgend einem Bahnhof "strandet" und es von dort frühestens in einer Stunde mit der Bahn weitergeht, der darf ein Taxi nutzen. Die Kosten dafür werden in Höhe von bis zu 80 Euro erstattet. Voraussetzung ist, dass die Bahn keine Alternative stellt, zum Beispiel einen Bus oder eine Übernachtungsmöglichkeit. Stellt die Bahn einem ein anderes Verkehrsmittel oder eine Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung, so hat dies jedoch grundsätzlich Vorrang vor einer selbst organisierten Alternative.

Bisher ist es für Bahnkunden indes recht umständlich, einen Antrag auf Entschädigung zu stellen. Sie müssen ein Formular ausfüllen, es in einem Reisezentrum abgeben oder per Post an das Servicecenter Fahrgastrechte in Frankfurt schicken.