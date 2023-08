Auch in Rosenfeld war die Feuerwehr „schwer im Einsatz“, wie Bürgermeister Thomas Miller beschreibt. Überall in der Stadt habe es Stromausfälle gegeben. Vor allem Täbingen war betroffen.

Besonders hat das Unwetter am Donnerstagabend Täbingen getroffen, wo bis Freitagmittag noch immer gut ein Drittel des Orts vom Stromnetz war.

Der Grund dafür waren Schäden an der oberirdischen Stromleitung im Lindenbühlweg: Mehrere Kabel wurden abgerissen, ein Mast beschädigt – beides nichts, was auf die Schnelle zu beheben wäre. Bei einem Haus in der Brühlstraße wurde teilweise das Dach abgedeckt, Bäume vom Sturm regelrecht „abgedreht“. Wie in Geislingen war wohl auch in Täbingen eine Windhose dafür verantwortlich.

Eine halbe Stunde ging es richtig rund

Der Anwohner Dieter Holweger berichtet: „Um kurz vor 21 Uhr ging es los. Es krachte überall. Rund eine halbe Stunde ging es hier rund.“ Der Strom sei sofort ausgefallen. Glücklicherweise seien keine Menschen verletzt worden. Ein anderer Anwohner im Lindenbühlweg, auf dessen Haus der Stromdachständer umgeknickt wurde, sagt: „Das war ein fürchterlicher Krach. Ich dachte, das ganze Dach wird abgeräumt.“

Mitarbeiter der Netze BW reparieren die umgeknickten Dachständer. Foto: Visel

Ein Großaufgebot der Netze BW war dort am Freitagvormittag im Einsatz. Neben der 20 000-Volt-Leitung, zwei der drei Adern wurden abgerissen und lagen auf dem Boden, wurden auch weitere 230/400-Voltleitungen vom Sturm gekappt.

Ein Bild der Verwüstung: Eine Windhose hat zahlreiche Bäume im Täbinger Wald einfach umgeknickt.

Auf drei Gebäuden wurden die Dachständer umgeknickt und auch die Stromleitung zu einem Transformatorenhäuschen abgerissen. Bei der Netze BW ging man am Freitag gegen 11 Uhr davon aus, dass die Anwohner wohl bis in rund fünf Stunden wieder am Netz seien, sofern alles planmäßig verlaufe.

Stromleitungen liegen auf der Straße. Foto: Visel

Schuld an den Verwüstungen, von denen auch der angrenzende Wald in Mitleidenschaft gezogen wurde, in dem zahlreiche große und gesunde Bäume einfach abgeknickt wurden, war wohl eine Windhose. Die Schneise der Verwüstung zieht sich vom Lindenbühlweg talwärts in Richtung Dautmergen.

In der Täbinger Brühlstraße wurde ein Dach teilweise abgedeckt. Foto: Miller

Der Rosenfelder Feuerwehrkommandant Edgar Bukenberger sprach von zahlreichen Einsatzorten in vier Rosenfelder Stadtteilen. In der Kernstadt habe es Bäume umgeweht, unter anderem in Richtung Schwimmbad. In Isingen sei bei einem Bauerhof der Stall teilweise abgedeckt worden, in Leidringen mussten Äste und Bäume von den Straßen geräumt werden. In einen Keller sei Wasser eingedrungen. Die meisten Schäden habe es in Täbingen gegeben.

Bukenberger: „Wir hatten viel zu tun“

Im Einsatz seien die Abteilungen Rosenfeld, Leidringen, Brittheim und Täbingen gewesen; die Bickelsberger und die Heiligenzimmerner Feuerwehr hätten nicht ausrücken müssen. Trotz aller Sachschäden, sei man noch relativ glimpflich davon gekommen, sagt Bukenberger. Aber: „Wir hatten genug zu tun.“