Große Unsicherheit: Was wird aus dem Donaueschinger Krankenhaus?

1 Um die Zukunft des Donaueschinger Krankenhauses wird derzeit spekuliert. Welche Angebote es künftig vorhalten wird, darüber diskutiert der derzeit Aufsichtsrat. Foto: Daniel Vedder Wie geht es mit dem Donaueschinger Krankenhaus weiter? Der Aufsichtsrat prüft derzeit mehrere Optionen. Für die Belegschaft bedeutet das große Unsicherheit.







Eines ist klar: Dem Schwarzwald-Baar-Klinikum am Standort Donaueschingen stehen gravierende Veränderungen ins Haus. Mit dem zu Beginn des Jahres in Kraft getretenen Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) haben sich die Anforderungen an Krankenhäuser geändert. Wenn ein Standort diese nicht erfüllen kann, muss dieser sein Angebot anpassen – oder schließen. Bis die Linie klar ist, hängt das Personal in der Luft.