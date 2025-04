Große Umstrukturierung: Hier wird die Verwaltung der Kirchengemeinde Kinzigtal arbeiten

1 Das Pfarramt (Hintergrund) soll abgerissen werden und ein Anbau an das Gemeindehaus entstehen. Foto: Kron

Im kommenden Jahr wird die „römisch-katholische Kirchengemeinde Kinzigtal“ errichtet – und ihr Verwaltungssitz entsteht in Haslach. Damit endet ein Auswahlprozess mit Wendungen, bei dem auch Kosten und Synergien eine Rolle spielten









Bei der Kirche im Kinzigtal steht eine große Umstrukturierung an: Am 1. Januar 2026 wird die „römisch-katholische Kirchengemeinde Kinzigtal“ errichtet. Die Planungen laufen schon seit 2023, denn es gilt, vieles neu zu strukturieren. So wird beispielsweise die Verwaltung in Teilen zentralisiert. Nun ist eine weitere große Entscheidung getroffen, wozu am Donnerstag zum Pressegespräch eingeladen wurde.