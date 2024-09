Die große Umfrage unserer Redaktion kommt sehr gut an. Bereits am Samstag, als die Umfrage freigeschaltet wurde, haben sich zahlreiche Bürger durch die Fragen geklickt und ihre Bewertungen zu den einzelnen Themenbereichen abgegeben.

Inzwischen sind es bereits mehr als 500 Teilnehmer. Die höchste Teilnehmerzahl weist naturgemäß Villingen-Schwenningen auf, die Stadt, die mit Abstand die meisten Einwohner zählt. Aber auch aus St. Georgen, Niedereschach, Bad Dürrheim und Schonach haben schon überdurchschnittlich viele Einwohner abgestimmt.

Wie zufrieden sind die Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis in ihren Städten und Gemeinden? Wie gut bewerten sie das Angebot und die Infrastruktur in ihrem Umfeld? Antworten darauf gibt die große Umfrage unserer Redaktion.

Nach der Premiere im Jahr 2022 geht es nun in die zweite Runde. Daher wird es besonders spannend: In welchen Kategorien haben sich die Städte und Gemeinden verbessert und in welchen verschlechtert? Erstmals in diesem Jahr ist Trossingen mit dabei.

Lebensqualität und medizinische Versorgung

Wie schätzen die Bürger Sicherheit, Lebensqualität, Sauberkeit, Kinderfreundlichkeit, die medizinische Versorgung und den Nahverkehr in ihrem Ort ein? Der Schwarzwälder Bote und die Neckarquelle wollen das wissen und starteten den großen Orts-Check im Landkreis. Mitmachen kann jeder, die Abstimmung läuft online unter der Seite schwabo.de/umfragesbk.

Wir haben dazu einen Fragenkatalog zu mehr als einem Dutzend Themenbereichen mit insgesamt 30 Fragen vorbereitet. Das Ausfüllen dauert nur wenige Minuten. Am Ende steht ein Stimmungsbild zu vielen Themen des öffentlichen Lebens.

Drei Wochen lang, noch bis 22. September, sollen so viele Bürgerinnen und Bürger aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis und Trossingen wie möglich die kurzen Fragen beantworten. Je mehr Interessierte mitmachen, desto breiter wird das Meinungsbild.

Ergebnisse werden ab 26. Oktober veröffentlicht

Die Auswertung der umfangreichen Daten wird einige Wochen Zeit in Anspruch nehmen. Die Ergebnisse zeigen dann ab 26. Oktober, wo welcher Ort seine Stärken und Vorzüge hat. Aber eben auch, wo es Handlungsbedarf gibt. In den kommenden drei Wochen, wenn die große Umfrage in der Region läuft, werden wir immer wieder über den Check berichten und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, damit noch mehr Appetit auf eine Teilnahme machen.

Ganz persönliche Einschätzung abgeben

Von daher unsere herzliche Bitte an alle Bürger: Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre ganz persönliche Einschätzung abzugeben. Machen Sie mit, bewerten Sie Ihre Heimat – und zeigen Sie damit, wie wohl Sie sich in Ihrem Ort fühlen und was es vielleicht noch anzupacken gibt.

Jetzt mitmachen - Fragen und Antworten

Wo finde ich den Check?

Die große Umfrage ist unter schwabo.de/umfragesbk zu finden.

Wer kann abstimmen?

Beim großen Ortscheck für die Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis sowie Trossingen in Landkreis Tuttlingen kann sich jeder beteiligen, die Teilnahme steht allen Bürgern offen. Auch Interessierte aus der Umgebung können ihre Einschätzungen online abgeben.

Kostet das etwas?

Natürlich nicht, der Orts-Check ist komplett kostenlos.

Wie lange dauert das?

Um die 30 Fragen zu beantworten, reichen fünf Minuten aus.

Wie wird bewertet?

Ganz einfach über einen Schieberegler, an dem man seine Meinung von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) einstellen kann.

Muss ich persönliche Daten angeben, um mitzumachen?

Nein, die Umfrage läuft völlig anonymisiert. Wir sollten nur wissen, in welchem Ort im Landkreis die Teilnehmer leben, um die Ergebnisse ortsgenau auswerten zu können. Und das Alter sowie das Geschlecht der Teilnehmenden werden abgefragt.

Wo gibt es die Ergebnisse?

In einer großen Serie stellen wir die Ergebnisse für die einzelnen Orte und den gesamten Landkreis auf vielen Sonderseiten in der Zeitung sowie auch online vor.

Lohnt sich das Mitmachen?

Unbedingt! Zum einen bieten die Ergebnisse am Ende ein wichtiges Bild, wie wohl sich die Bürger in ihrem Ort fühlen. Und wir verlosen außerdem Preise.

Was gibt es zu gewinnen?

Als Dankeschön für die Teilnahme an der Umfrage verlosen wir unter allen Teilnehmern als Hauptpreis eine Reise für zwei Personen in den Europa-Park mit Hotelübernachtung plus Tickets sowie zehn Einzelkarten.