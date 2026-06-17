Große Umfrage gestartet: Die Bürger sollen mitentscheiden, wie Schuttertal 2040 aussehen soll

Die Schuttertäler Verwaltung lässt ein neues Gemeindeentwicklungskonzept erstellen. Der Arbeitskreis hofft auf eine gute Rücklaufquote des Fragebogens.
Es geht um Wohnen und Daseinsfürsorge, um Landwirtschaft um Klima, um Gemeinschaft und Mobilität: Die Gemeinde Schuttertal will zentrale Eckpunkte ihrer Zukunft in einem Gemeindeentwicklungskonzept festhalten. Bei einer Pressekonferenz im Rathaus stellt der Arbeitskreis die Ideen für „Schuttertal 2040+“ vor – und erläutert, warum die Beteiligung der Bürger über eine Online-Umfrage so entscheidend ist.