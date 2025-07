Große Trauer in Margrethausen: Ortsvorsteher Thomas Bolkart verlässt den Platz – mitten im Spiel

Große Trauer in Margrethausen

1 Thomas Bolkart ist nur 58 Jahre alt geworden. Am Mittwochmorgen ist der beliebte und hoch angesehene Ortsvorsteher von Margrethausen gestorben. Foto: Studio Lengerer Der beliebte, hoch angesehene Ortsvorsteher von Margrethausen ist nach kurzer Krankheit im Alter von 58 Jahren am Mittwoch im Kreis seiner Familie gestorben.







Menschen zusammen zu bringen – nach seiner Familie war dies das Wichtigste für Thomas Bolkart. Es ist bitterste Ironie, dass der Ortsvorsteher von Margrethausen die Albstädter am Freitag, 18. Juli, nur wenige Stunden vor dem Festakt „50 Jahre Albstadt“, in der Klosterkirche St. Margareta zusammenbringen wird, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist Thomas Bolkart am Mittwochmorgen im Kreis seiner Familie friedlich eingeschlafen. Er wurde nur 58 Jahre alt.