Große Sorgen in Wolfach: Der Sanierungsbedarf für die Sporthalle geht in die Millionen

Mit großen Sorgen blickt Wolfach auf die Sporthalle der Realschule. An vielen Stellen ist eine Instandsetzung nötig. Eine Runderneuerung wäre wohl kaum bezahlbar.
„Wahrscheinlich ist es nur ein Pflaster auf ein Krebsgeschwür“, kommentierte Stefan Staiger die in dieser Woche laufenden Ausbesserungsarbeiten am Boden der Realschul-Sporthalle. Stellvertretend für die Handball-SG Gutach/Wolfach bat er zum Start der Haushaltsberatung am Mittwoch, den Weg für einen neuen Hallenboden freizumachen. Rückendeckung gab es im Rat von der SPD-Fraktion.