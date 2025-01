Große Schau für einen großen Künstler: Andreas Felger lässt die Villa leuchten

1 Andreas Felger (Mitte) unterhielt sich am Sonntag gern mit den Besuchern seiner Ausstellung in der Villa Eugenia. Foto: Klaus Stopper /Klaus Stopper

Es dürfte die bedeutendste Werkschau in Hechingen in diesem Jahr sein. Die aktuelle Ausstellung der Werke von Andreas Felger in der Villa Eugenia sollte man gesehen haben.









Warum? Zum einen dürfte Andreas Felger der derzeit wohl angesehenste Künstler im weiten Umkreis sein, was allein schon der Rekordandrang zum Empfang geladener Gäste am Samstag bewies. Diese Schau zeigt zudem, dass ein Künstler auch im Alter von 90 Jahren noch modern und innovativ sein kann, was Senioren unter den Lesern ermutigen dürfte. Und außerdem versetzen diese Bilder Betrachter unabhängig vom Alter in eine leichte, helle und von Grund auf positive Stimmung, was in Zeiten wie diesen auch was wert ist. Andreas Felger bringt die Villa-Galerie zum leuchten.