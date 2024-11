Große Rodung in Calmbach: Gepflegte Landschaft steigert Erholungswert

Große Rodung in Calmbach

3 Bei Einheimischen wie Touristen ebenso beliebt ist der Spazierweg am Hengstberg. Foto: Ulrike Knöller

Der Hengstberg im Bad Wildbader Stadtteil Calmbach hat einige Besonderheiten zu bieten, zum Beispiel die gut erhaltenen Trockenmauern. Mit großangelegten Rodungsarbeiten in dem sogenannten Mindestflurgebiet soll der Erholungsfaktor des Gebiets gesteigert werden.









„Die Trockenmauern, die überwiegend in gutem Zustand sind, der Naherholungscharakter, das ist schon eine Besonderheit am Hengstberg in Calmbach“, ist die Erklärung von Benedikt Günthner vom Landratsamt Calw, weshalb dort aktuell Rodungs- und Landschaftspflegemaßnahmen stattfinden.