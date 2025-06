Die Veranstaltung geht auf die Idee zurück, nach der Corona-Pandemie Vereinen eine Plattform zu bieten. Von denen beteiligten sich zehn mit verschiedenen Spielangeboten.

Bürgermeister Rudolf Fluck freute sich über das große Engagement und ermunterte Besucher, mitzumachen und Spaß zu haben.

Lesen Sie auch

Samira Bensmail, bei der Gemeinde Koordinatorin für Jugend- und Vereinsentwicklung, informierte über einen Wettbewerb, bei dem es galt, an jedem Vereinsstand einen Stempel zu bekommen.

Interessierte willkommen

Bei einer Verlosung winkten verschiedene Preise. Bensmail warb auch für die Mitgliedschaft im Zukunftsausschuss, in dem Interessierte gerne mitmachen dürften.

Beim DRK-Ortsverein konnten Kinder den Notruf würfeln oder sich im Anlegen von Verbänden üben. Die Jugendfeuerwehr lockte mit einem Spritzenspiel.

Balance beim Turnverein

Geschicklichkeit und Balance gefragt waren beim Turnverein, und der Tennisverein hatte zwei Platten aufgebaut, an denen Kinder gegeneinander antreten konnten. Beim Musikverein durften sie verschiedenste Instrumente ausprobieren, wobei sich insbesondere das Schlagzeug als Renner erwies.

Unsere Empfehlung für Sie Projekt in Mönchweiler Zukunftsausschuss startet voller Elan Zur konstituierenden Sitzung trafen sich die gewählten und eingesetzten Mitglieder des Zukunftsausschusses der Gemeinde Mönchweiler.

Einen kleinen Hinderniskurs aufgebaut hatte der Radsportverein. Dessen Vorsitzender Hartmut Capteina informierte darüber, dass der in den vergangenen Jahren im Mönchweiler Wald modellierte Parcours am 5. Juli ab 14 Uhr offiziell eingeweiht wird, wozu die Öffentlichkeit willkommen ist. Auch danach dürfen Nichtmitglieder den Parcours nutzen. Beim FC Mönchweiler konnten sich Kinder im Toreschießen üben, und der Tennisverein führte kindgerecht in den weißen Sport ein. Die evangelische Freikirche lockte mit ihrem „Mömory“, der Obst- und Gartenbauverein mit Eierlaufen und Seilhüpfen. Auch der Zukunftsausschuss selbst hatte einen Stand, an dem es vegetarische und vegane Leckereien gab.