1 Die Krone in Schabenhausen steht im Mittelpunkt von Überlegungen der Zukunftswerkstatt. Mit Blick auf den demografischen Wandel sollen seniorengerechte Wohnungen entstehen. Foto: Bantle

Eine Fülle von Informationen gab es in der zurückliegenden Sitzung des Ortschaftsrates Schabenhausen von Ortsvorsteher Alfred Irion. Im Mittelpunkt steht das Gasthaus Krone.

Niedereschach-Schabenhausen - Irion freut sich, dass sich im Ort in Sachen Breitbandverkabelung etwas tut, das sei an den momentanen Baustellen und Aufgrabungen im Ort deutlich zu sehen. Momentan würden als Teilprojekt zuerst die "weißen Flecken" ans Netz angebunden, also noch komplett unterversorgte Bereiche wie der Winkelhof. Dazu werde aktuell vom Klosterhof in die Obereschacher Straße und weiter in Richtung Obereschach das Kabel verlegt. Wer an dieser Trasse liegt, werde auch mit eingebunden. In einem zweiten Schritt erfolge die Einbindung entlang der Niedereschacher Straße und dann im Bereich Auf den Höfen.

Bessere Nahversorgung

Ebenfalls erfreulich sei, dass die Infrastruktur im Ort mit einem Verkaufsautomaten, an dem landwirtschaftliche Produkte von Junglandwirt Philipp Obergfell und dessen Partnerin Lisa Basler wie Wurst, Milch, Fleisch und Eier direkt vom Bauern erhältlich sind, sich verbessert habe. Die Fleisch- und Wurstwaren stammen ausschließlich vom eigenen Hof und den dort auf Stroh gehaltenen Schweinen. Das Angebot im neu installierten Verkaufsautomaten neben dem ehemaligen Gasthaus Krone reiche von Vesperspeck, Seitenspeck, regionalem Bier, regionaler Milch über Erfrischungsgetränke, bis hin zu einer Vielzahl von Wurst- und Fleischwaren, Eiern und Honig.

Einen deutlichen Schub, zeigt sich der Ortsvorsteher überzeugt, werde man im Ort mit dem Seniorenprojekt Kronepark bekommen. Bekanntlich seien ja in der Gesamtgemeinde durch die Mitglieder der Projektgruppe Zukunftswerkstatt die Interessen der Senioren abgefragt und das Ergebnis jüngst in der Eschachhalle vorgestellt worden. Dabei gehe es explizit für Schabenhausen um das Projekt Kronenpark.

Älter werden Thema

Aktuell werde ein Gesamtkonzept zum Thema "Älter werden in der Gesamtgemeinde" erstellt und wie dabei eine verbesserte Seniorenbetreuung verbunden mit mehr Lebensqualität für alle geschaffen werden kann. Damit soll erreicht werden, dass ältere und hochbetagte Menschen in ihrem Heimatort bleiben können. Zudem soll damit die Grundversorgung der Bevölkerung mit den Dingen des täglichen Bedarfs lokal gesichert und für alle erreichbar gemacht werden. Für Schabenhausen ist angedacht dazu im ehemaligen Gasthaus Krone für ältere Menschen Wohnungen einzurichten.

Finanziert werde das Projekt über eine noch zu gründende Genossenschaft der jeder beitreten könne. Ob er dann auch da einzieht oder nicht, soll jedem selbst überlassen bleiben. Alles sei aber noch im Entstehen. Interessenten würden über den Fortgang des Projektes rechtzeitig informiert.

Wechselvolle Geschichte

Das ehemalige Gasthaus Krone, zentral in der Ortsmitte Schabenhausens gelegen, war 1860 erbaut worden und damals schon ein wesentlicher Träger einer dörflichen Infrastruktur. Neben der Wirtschaft wurde damals schon eine Handlung mit Gemischt- und Kurzwaren betrieben. Nicht gerade segensreich verlief die weitere Geschichte des Gasthauses. So hatte ein Wirtepaar bankrott gemacht und war bei Nacht und Nebel unter Hinterlassung eines Schuldenbergs nach Brasilien ausgewandert.

Nach weiteren Pächterwechseln brannte das Gasthaus 1931 bis auf die Außenmauern nieder. 1932 bereits aufgebaut, hatte sich eine besondere Tragik ergeben, als der Sohn der Pächterfamilie bei den Aufbauarbeiten tödlich verunglückte. Wieder folgten weitere Pächterwechsel, bis die Krone dann zur Musik- und Kultkneipe Treff-Krone umfunktioniert wurde, die dann 2015 aber endgültig ihre Pforten schloss.