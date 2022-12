Große Polizeiaktion in Villingen

1 Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Foto: Eich

Die Polizei nimmt einen neuen Anlauf, um den 61-jährigen Dirk Brünker aus Villingen zu finden. Die Beamten starten am Mittwochmorgen eine große Suchaktion.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Das Verschwinden des Villingers, der seit dem 23. Dezember wie vom Erdboden verschluckt ist, sorgt weiter für großes Rätselraten.

Die Familie hatte am Dienstagabend berichtet, dass es keine neuen Erkenntnisse gibt. Zuletzt hatte ein privater Mantrailer die Spur von Brünker aufgenommen. Die Fährte führte aus der Stadt raus – er wurde an der Fidelis-Kirche zuletzt gesehen – bis nach Rietheim und Kirchdorf. Dortige Bereiche sind am Dienstag von privaten Helfern abgesucht worden. Ohne Erfolg.

Die Polizei hat ein Foto des Vermissten veröffentlicht.

Rund 100 Beamte kommen

Polizeisprecher Jörg Kluge bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion, dass vonseiten der Beamten nun ein neuer Anlauf gestartet wird, um neue Hinweise zum Verschwinden zu erlangen. Rund 100 Einsatzkräfte werden demnach von der Bereitschaftspolizei angefordert. Sie nehmen laut Kluge den Weg vom Gasthaus Ott bis zu Wohnadresse des Vermissten in der Niederwiesenstraße in den Fokus. Darüber hinaus soll der Bereich in Richtung Rietheim und Brigachtal nochmals kontrolliert werden.

Hubschrauber sucht Brigach ab

„Gleichzeitig wird ein Hubschrauber unterwegs sein“, so Kluge. Dieser wird den Bereich der Brigach abermals aus der Luft absuchen. „Dort sind einige kleine Weiher“, erklärt der Polizeisprecher die Intension der zuständigen Kriminalpolizei.

Personen, die den Vermissten gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 07721/601-0 in Verbindung zu setzen.

Wir werden weiter berichten.