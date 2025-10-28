Große Pflanzaktion: 90 neue Bäume entlang der Schutter

Unter dem Motto „Neue Wurzeln – für die Schutter und für unser Netzwerk“ fand eine Uferpflanzaktion statt.
Der Klimawandel erwärmt nicht nur die Luft, sondern auch zunehmend die Gewässer. „Je wärmer das Wasser, desto weniger Sauerstoff bleibt den Fischen, die diesen Sauerstoff zum Überleben brauchen“, sagte Verena Völz vom Regierungspräsidium Freiburg. Gemeinsam mit dem Gewässerbündnis Baden-Württemberg der Landesverbände Nabu, BUND und dem Landesfischereiverband Baden-Württemberg wurde zur großen Uferpflanzaktion entlang der Schutter hinter der Offohalle eingeladen. Neben 20 Bürgern packten auch der Bürgermeister der Gemeinde Friesenheim, Erik Weide, und der Ortsvorsteher von Schuttern, Jürgen Silberer, mit an.