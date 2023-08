Zahlreiche prominente Gäste, langjährige Wegbegleiter und Freunde wie Beatrice Egli, Frank Elstner, Hans Sigl, Carmen Nebel, Andrea Berg oder Giovanni Zarrella folgten der Einladung nach Rust, heißt es in der Pressemitteilung des Europa-Parks.

Als besondere Anerkennung für seine Arbeit und als Visionär der Unterhaltungsbranche verlieh die Inhaberfamilie Mack Werner Kimmig einen Stern auf dem Europa-Park „Walk of Fame“ in der Französischen Filmstraße.

Europa-Park-Inhaber Roland Mack erklärte: „Uns verbindet nicht nur eine enge Freundschaft, sondern auch der unternehmerische Mut und die Motivation, Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Besonders schätze ich aber Werners Bodenständigkeit und die unermüdliche Leidenschaft für das Showgeschäft.“

Werner Kimmig ist sprachlos über seinen Stern

Werner Kimmig freut sich sehr über seinen Stern auf dem Walk of Fame im Europa-Park: „Es macht mich sprachlos. So was habe ich beruflich noch nie erlebt. Ich bin relativ nah am Wasser gebaut und habe wirklich ein Tränchen verdrückt.“

Vor 50 Jahren gründeten Ursula und Werner Kimmig die Werner Kimmig GmbH, die in den Anfangsjahren als reine Management- und Promotion-Agentur gedacht war. Später wurde das Unternehmen in die Kimmig Entertainment GmbH umfirmiert und ist heute eine der erfolgreichsten TV-Produktionsfirmen in Deutschland. Sie ist an bis zu 130 TV-Sendungen pro Jahr beteiligt, die von den führenden öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern ausgestrahlt werden.

Seit 1998 produziert Kimmig Entertainment zudem die beliebte Musikshow „Immer wieder sonntags“, welche live aus dem Europa-Park Erlebnis-Resort gesendet und im Ersten ausgestrahlt wird.