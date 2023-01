3 Recht schaurig sehen die "Schlossberg Hexa" aus Vöhringen bei ihrem Auftritt in Renfrizhausen aus. Foto: Schwind

Eine große Narrenparty mit vielen befreundeten Narrenzünften feierten Mühlheim und Renfrizhausen am Wochenende – da war die zweijährige Corona-Pause fast vergessen.















Sulz-Mühlheim/Renfrizhausen - Die beiden bestens gelaunten Moderatoren Jochen Hofinger und Adrian Redel führten als Idefix und Obelix recht amüsant durch den Abend. Für gute Stimmung sorgten Fliegende Jäkle und eine bunte Mischung aus Hexentanz, Showtanz und Guggenmusik.

Viel Rhythmusgefühl, elegante Bewegungen und eine sportliche Choreografie zeigten die Garde- und Showtanz-Mädchen. Tolle Hebefiguren und Pyramiden der Showtanzgruppen führten immer wieder zu Beifallsstürmen.

Den Anfang der tänzerischen Darbietungen des Abends durfte der Gastgeber, die Narrenzunft Mühlheim-Renfrizhausen mit ihrer Minigarde machen. Darauf folgten die Teenies aus Vöhringen, der Showtanz der Narrenzunft Fischingen, der Teenie-Showtanz der Narrenzunft Vöhringen, die Showtanzgruppe Mühlheim und der Showtanz der Narrenzunft Sigmarswangen.

Spielfreude steckt an

Ein Guggenmusik-Trio zündete am Samstagabend den Turbo in der Mühlbachhalle in Renfrizhausen und machte beste Werbung für ihre Musik, wobei das neue Kostüm der Sulzer Pink Pämpärs "Cernunnos" viel Begeisterung unter den Besuchern auslöste. Das Guggenmusikspektakel gestalteten neben den Sulzern die "Shitbulls" Wiesenstetten und die "Dorfbätscher" aus Schenkenzell, die sich gegenseitig mit ihrer Spiellust ansteckten.

Krachend und donnernd stürmten die "Schlossberg Hexa" aus Vöhringen die Bühne und zelebrierten ihren in vielen Stunden einstudierten Hexentanz mit höchster Akrobatik, wo Konzentration und das Vertrauen in die Mithexen gefragt war. Dem in nichts nach standen ihre Kollegen, die Hexen der NZ Vöhringen. Großen Jubel und Beifall gab es auch beim spektakulären Jäkletanz, ehe am Ende alle Gruppen nochmals zusammen auf die Showbühne kamen und den Schlusspunkt unter eine gelungene Narrenparty setzten.