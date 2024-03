Große Mengen Rauschgift gefunden: Mutmaßlicher Drogendealer in Friesenheim gefasst

Mutmaßlicher Drogendealer in Friesenheim gefasst

1 Amphetamin, Kokain, Ecstasy-Tabletten und Haschisch sind bei der Wohnungsdurchsuchung der Polizei in Friesenheim gefunden worden. Foto: dpa/Christian Charisius

Bei einer Durchsuchung einer Wohnung in Friesenheim fanden Polizisten große Mengen an Rauschgift. Der mutmaßliche Drogendealer ist den Beamten nicht unbekannt.









Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Friesenheim ist am Donnerstag von der Kriminalpolizei durchsucht worden. Anlass war ein Ermittlungsverfahren gegen einen 32-Jährigen wegen des Verdachtes des Diebstahls. Neben einzelner Beweismittel konnten die Beamten eine größere Menge Rauschgift – unter anderem Amphetamin, Kokain, Ecstasy-Tabletten und Haschisch – auffinden. Des Weiteren wurden zwei Messer aufgefunden.