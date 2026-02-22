Große Mängel in Seniorenheim: Öffentliche Duschen in Basel massiv mit Legionellen belastet

Das Kantonslabor hat öffentliche Duschen in Basel untersucht. Das Ergebnis lässt zu wünschen übrig.
Das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt hat bei Kontrollen öffentlicher Duschen im Jahr 2025 teilweise massive Belastungen durch Legionellen festgestellt. Bei einem Alters- und Pflegeheim waren Sanierungen am gesamten Wasserleitungssystem erforderlich, wie es in einer Mitteilung heißt. Im betroffenen Heim waren mehrere Bewohner und eine Mitarbeiterin an Legionellose erkrankt, wie das Labor in seinem Mitteilung schreibt. Bei einer internen Untersuchung habe das Laboratorium eine der für Menschen gefährlichsten Arten des Bakteriums, Legionella pneumophila Serogruppe 1, nachgewiesen.