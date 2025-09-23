Große Kunstmesse: „Die Kunst“ findet erstmals im Burghof statt

Die internationale Kunstmesse „Die Kunst“ fand jahrelang in Grenzach-Wyhlen statt. Nächstes Frühjahr zieht sie in den Lörracher Burghof. Die Dimensionen sind gewaltig.

Zufriedene Gesichter beim Pressegespräch: Klaus Kipfmüller und Volker Scheurer, angesehene und bekannte Künstlerpersönlichkeiten der Regio, stellen ihr neues großes Kunstprojekt vor: Die von Kipfmüller ins Leben gerufene Kunstmesse „Die Kunst“ bekommt 2026 ein neues Domizil: den Burghof. Dessen professioneller Rahmen und große Fläche ermöglichen es den beiden Messe-Organisatoren nun, in ganz andere Dimensionen vorzustoßen, als dies zuvor im Grenzach-Wyhlener Haus der Begegnung der Fall war.

Zunächst wollten die beiden „nur“ den Burghof-Saal bespielen. Doch schon bald wurde klar: Das Interesse von Künstler- und Galeristenseite ist derart groß, dass nun der Plan steht, das gesamte Haus inklusive Garderobe im Untergeschoss, Empore sowie den obigen Sälen zu bespielen.

Das erlaube auch ganz neue Möglichkeiten, gerät Volker Scheurer fast ins Schwärmen. Eine kreative Installation mit Licht wäre beispielsweise im unteren Bereich möglich. Er selbst wird vielleicht eine Großplastik aus seinem Berliner Domizil zeigen. Skulpturen böten sich auf der Empore an.

Über 80 Künstler gesetzt

Zwischen 30 bis 50 Künstler haben regelmäßig bei „Die Kunst“ in Grenzach-Wyhlen ausgestellt, in Lörrach sind schon jetzt über 50 gesetzt, insgesamt werden es über 80, versprechen die beiden. Sie nehmen dafür große Summen in die Hand, wollen aber die Standmiete möglichst gering halten – auch im Sinne junger Künstler.

Beiden aber ist Professionalität und Qualität der ausstellenden Künstler und Galerien extrem wichtig. Diese kommen aus ganz Deutschland, einige aus Berlin, aus Polen, viele aus der Schweiz. Auch viele neue sind dabei, darunter auch ein Künstlerkollektiv aus Freiburg. „Wir bekommen ganz viele Anfragen“, freut sich Klaus Kipfmüller, obwohl gar nicht mehr allzu viele freie Plätze da sind.

Kurz vor der Art Basel

Anberaumt ist die Kunstmesse zwei Wochen vor der Art Basel. Diese Nähe ist bewusst gewählt, soll für Kunstinteressierte aus der Regio Basiliensis eine Art Einstieg in das weltbekannte Basler Kunstevent sein, sagt Scheurer.

Die beiden sind vom Erfolg der Kunstmesse überzeugt, so sehr, dass sie bereits den Termin fürs Folgejahr 2027 im Burghof geblockt haben.

Kunst gab es im Burghof bereits. Hier die Fassaden-Installation der ukrainischen Künstlerin Daria Koltsova. Foto: Gabriele Hauger

Der Burghof-Chef ist vom Engagement der beiden Künstler hoch erfreut. Zeitlich passe die Kunstmesse bestens, da sie direkt nach dem Saisonende stattfindet. Zudem zeige sich Timo Sadovnik der Bildenden Kunst gegenüber äußerst aufgeschlossen, wolle sie gerne in sein Haus einbinden, betont Pressesprecher Ingmar Lorenz. „Kunst im Burghof gab es ja schon jetzt immer wieder“. Er erinnert an die Fassaden-Installation der ukrainischen Künstlerin Daria Koltsova 2022, an Uhren-Ausstellungen des VBK oder das Projekt „Paint the town red“ zum Stimmenfestival 2024.

Stattfinden wird „Die Kunst“ vom 28. bis 31. Mai, 14 bis 22 Uhr, eine Vernissage für geladene Gäste findet bereits am 27. Mai statt. Der Eintritt werde leicht auf acht Euro erhöht.

Vernetzung von Künstlern mit Galerien und Sammlern

Zentrales Anliegen der Kunstmesse ist die Vernetzung von Künstlern mit Galerien und Sammlern. So entstünden auch gezielte Kooperationen mit ausgewählten Galerien, die mit eigenen Präsentationen vertreten sind. Freuen würden sich die Organisatoren über weitere Sponsoren. Und natürlich über möglichst viele Besucher. Rund 2000 waren es in Grenzach-Wyhlen, im größeren und gut erreichbaren Lörrach hofft man auf deutlich mehr.

Das Kuratoren-Team Scheurer (rechts) und Kipfmüller freut sich auf „Die Kunst“ im Burghof. Foto: Gabriele Hauger

Ein Kennzeichen der „Kunst“ sei das freundschaftlich unkomplizierte Miteinander. „Wir können hier unser eigenes Ding machen“, freuen sich beide – trotz des enormen Zeitaufwands, der auch die eigene Kreativität einschränke. Beide sind sich sicher, dass ihr Konzept funktioniert. Und freuen sich über den neuen Kunst-Ort Burghof. „Die Architektur des Hauses bietet wunderbare Möglichkeiten.“

Auf einen Blick

Die Kunst

findet erstmals im Lörracher Burghof statt: 28. bis 31. Mai 2026, 14 bis 22 Uhr