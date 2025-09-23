Große Kunstmesse: „Die Kunst“ findet erstmals im Burghof statt

Die internationale Kunstmesse „Die Kunst“ fand jahrelang in Grenzach-Wyhlen statt. Nächstes Frühjahr zieht sie in den Lörracher Burghof. Die Dimensionen sind gewaltig.
Zufriedene Gesichter beim Pressegespräch: Klaus Kipfmüller und Volker Scheurer, angesehene und bekannte Künstlerpersönlichkeiten der Regio, stellen ihr neues großes Kunstprojekt vor: Die von Kipfmüller ins Leben gerufene Kunstmesse „Die Kunst“ bekommt 2026 ein neues Domizil: den Burghof. Dessen professioneller Rahmen und große Fläche ermöglichen es den beiden Messe-Organisatoren nun, in ganz andere Dimensionen vorzustoßen, als dies zuvor im Grenzach-Wyhlener Haus der Begegnung der Fall war.