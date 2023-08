Bei einer großen Kontrollaktion, der „Sicherheitskonzeption-Bike“, an der Landesstraße 362, haben Polizeibeamte rund die Hälfte aller kontrollierten Motorräder beanstandet. Die bei Ausflüglern beliebte Strecke an der Nagoldtalsperre war Schauplatz der Aktion der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim.

Speziell geschulte Polizeibeamte aus Baden-Württemberg, Bayern und Hessen kontrollierten unter Federführung der Verkehrspolizei Pforzheim die Biker und ihre Krafträder. Bis in die späten Nachmittagsstunden wurden mehr als 70 motorisierte Zweiräder kontrolliert. 35 Krafträder, also etwa die Hälfte, wiesen technische Mängel oder Manipulationen auf. In drei Fällen erlosch wegen technischer Mängel die Betriebserlaubnis.

Fahrer zeigen Verständnis

Trotz der vielen Beanstandungen, die sich beispielsweise auf den Reifenzustand, das Licht oder die Abgasanlagen bezogen, zeigten sich nahezu alle Biker einsichtig und befürworteten entsprechende Kontrollen. Motorradfahrer stehen auch weiterhin im Fokus der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit, da die Fahrt mit einem nicht ordnungsgemäßen Fahrzeug schnell zu einem schweren Unfall führen kann.

Bei grauschwarzem Himmel und angesagten Regenfällen herrschte nur mäßiger Motorradverkehr. Rund drei Dutzend Beamte verschiedener Organisationseinheiten wirkten mit. Mit zwei Videokrafträdern wurden das Fahrverhalten und Geschwindigkeiten im laufenden Verkehr überwacht. Dazu kamen mehrere Geschwindigkeitsmesspunkte.

Im sachlichen Gespräch mit den Fahrern gingen die Beamten auf Versäumnisse ein. Unstimmigkeiten wurden über ein Dokumentenprüfgerät oder das Internet abgeklärt. Zur Versorgung der Beamten trug die THW-Ortsgruppe Freudenstadt bei. Vom Landratsamt Freudenstadt war das Amt für Ordnung und Verkehr mit vier Mitarbeitern vertreten, um einen Einblick in den Ablauf solcher Kontrollaktionen zu erhalten. Von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Pforzheim informierten Sabine Maag und Christian Koch über den Ablauf der Aktion. Bereits ab Februar war der landesweite Kontrolltag mit Kreis- und Landesbehörden vorbereitet worden. So war auch zu erfahren, dass von April bis Juli im Bereich des Polizeipräsidiums Pforzheim 192 Unfälle mit Beteiligung von Motorradfahrern verzeichnet wurden, 123 Biker davon waren zu schnell. Zwei Motorradfahrer wurden getötet.

Mit der Aktion sollten die Motorradfahrer auch für Gefahren sensibilisiert werden. So sind in der Erntezeit viele landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs. Zudem nimmt die Zahl der Pedelecs zu, und mit dem anstehenden Herbst ist mit verstärktem Wildwechsel zu rechnen. Weiteres Thema war das lärmarme Fahren.

Ein Biker aus Karlsruhe war mit einer BMW 1250 unterwegs. Selbst im Rettungsdienst beschäftigt, konnte er die Kontrolle gut nachvollziehen. Seit seinem 18. Lebensjahr fährt der heute 60-Jährige Motorrad. Und er hat eine klare Meinung: „Normal fahren, Hirn einschalten, du hast nur ein Leben und zwei Füße.“ Ein Paar aus Rottenburg fuhr mit seiner funkelnagelneuen Maschine ein. Gemütlich wollen die beiden die ersten 1000 Kilometer bewältigen. Immerhin hat ihre Maschine 180 PS.

Mit Hund im Beiwagen

Ein weiterer Biker aus Rechberghausen war mit einer Gruppe Richtung Schiltach unterwegs. Seine BMW hat einen Beiwagen, in dem sich nicht nur seine Mitfahrerin wohlfühlt, sondern auch Hündin Laki. Die Kontrollaktionen kann er nachvollziehen. „Denn die Krawallmacher müssen von der Straße runter“, sagte er.

Hündin Laki im Beiwagen war bei allen der Star. Foto: Lothar Schwark

Für einen Fahrer aus Eggenstein gab es eine Überraschung: Einige technische Feinheiten waren laut Expertenmeinung grenzwertig.