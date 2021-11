2 Bis Weihnachten ist der Adventsweg im Kirchgarten zugänglich. Foto: Urban

Der Adventsweg in Dormettingen ist eröffnet. Blickfang ist eine große beleuchtete Kerze. Zudem werden Fenster des Pfarrhauses beleuchtet.















Link kopiert

Dormettingen - Trotz Kälte und Dunkelheit haben sich am Abend des ersten Adventssonntags mehr als 50 Leute im Garten der St.-Matthäus-Kirche in Dormettingen versammelt, um den Adventsweg zu eröffnen und zu bestaunen. Kommunionsbänke von 1965, alte Bilderrahmen und eine Kirchenbank, gibt es da unter anderem zu sehen. Das Besondere am Adventsweg ist, dass ihn dieses Mal neben Kerzen, Baumgerüsten und Adventsgeschichten auch Gegenstände aus dem Inventar der Kirche zieren.

Gemeinschaftsprojekt

Der Adventsweg wurde als Gemeinschaftsprojekt vom Arbeitskreis Freizeit und Kultur sowie der katholischen Kirchengemeinde gestaltet und aufgebaut.

Aber auch die Familie Weckenmann leistete einen besonderen Beitrag zum Adventsweg, denn der traditionelle Christbaum konnte nicht wie üblich im Pfarrgarten aufgestellt werden. Stattdessen fertigte die Familie Weckenmann eine riesige Kerze aus Holz an, die nun das Highlight des Adventswegs ist. Über den fehlenden Christbaum vor der Kirche waren einige Besucher aber dennoch traurig.

Eröffnet wurde der Adventsweg mit einer Andacht von Ute Brenner, Vorsitzende des Kirchengemeinderats. Es folgten gemeinsame Gebete, Lieder und Geschichten. "Das ist gelebter Advent", freute sich Brenner, als sie erzählte, wie bei der Gestaltung des Adventswegs alle zusammen geholfen haben und jeder einen Beitrag leistete.

Adventspost

Es seien alle eingeladen, den Adventsweg zu besuchen und erleben. Die Organisatoren haben sich noch etwas Besonderes ausgedacht – die Adventspost. Am Eingang des Adventswegs hängt ein Briefkasten, in den bis zum dritten Adventssonntag Weihnachtserlebnisse, Geschichten, Gedichte, Rezepte und Lieder, aber auch Gebete und Bilder im DIN-A5 Format eingeworfen werden können. Diese werden am vierten Advent zu einem Weihnachtsbuch zusammengebunden. An den Adventssonntagen wird jeweils ein gestaltetes Fenster des Pfarrhauses beleuchtet.