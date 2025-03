Große Hunde sind ihr Spezialgebiet: Balinger Hundefriseurin erzählt von Herausforderungen der Fellpflege

Hundesalon inHorb-Mühringen Sarah Nafz verrät, warum jeder Hund ein Fall für den Hundefriseur ist

Sarah Nafz ist Hundefriseurin aus Leidenschaft. Die gelernte Tierarzthelferin bietet ihre Dienste seit 2018 in Horb-Mühringen an. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt sie, worauf es in ihrem Beruf ankommt.