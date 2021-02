Große Hilfsbereitschaft in Rottweil Marianne Burgbacher vermisst ihre Gäste

Kein "to go" erlaubt

Ihre Hoffnung war groß, dass sie nun wieder Speisen und Getränke "to go" für die vielen Spaziergänger und Wanderer anbieten dürfe, doch das Ordnungsamt erteilte ihr einen Dämpfer. Das sei momentan nicht erlaubt, so die Aussage. Marianne Burgbacher bedauert dies zutiefst: "Das ist sehr schade". Die Hütte vor dem Haus, wo Speisen und Getränke abgeholt werden könnten, steht parat. Gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen, um auch die Existenz zu sichern, hätte sie sich gewünscht. "Ich möchte endlich wieder für meine Gäste da sein und positiv in die Zukunft schauen", betont sie und hofft, dass es bald wieder Lockerungen geben, das Bettlinsbad endlich wieder öffnen und sie für das Wohl ihrer Gäste sorgen darf.