Große Gefahr für Schömberger Kinder: Straße vor Ludwig-Uhland-Schule ist zu einer bestimmten Uhrzeit zugeparkt

1 Die Ludwig-Uhland-Schule ist kurz vor Unterrichtsbeginn zugeparkt. Foto: Wolfgang Krokauer

Um 8 Uhr morgens herum ist vor der Ludwig-Uhland-Schule in Schömberg einiges los. Warum ausgerechnet zu dieser Uhrzeit hat einen bestimmten Grund, der Lehrern und der Gemeinde große Sorgen bereitet. Unsere Redaktion war vor Ort.









Gemeinderätin Katja Rathfelder (MUZ) hat das Thema in der jüngsten Sitzung des Schömberger Gemeinderates offen angesprochen. Das Problem sind kurz vor Unterrichtsbeginn die Elterntaxis. Mütter und Väter fahren ihre Sprösslinge mit dem eigenen Auto zur Schule. Bei ihren Fahrten würden diese mitunter das „Hirn ausschalten“, klagte Rathfelder. So würden unten am Zebrastreifen in der Nähe der Einmündung der Uhlandstraße in die Bergstraße viele Eltern mit ihrem Fahrzeug einfach durchfahren. Rathfelder regte Schülerlotsen an. Sie meinte, dass die Gemeinde bislang Glück gehabt habe, dass noch nichts passiert sei.