Große Fußstapfen: Niclas Schröder folgt bei den Offenburger Miners auf Pierre Magra

Niclas Schröder ist nun Cheftrainer bei den Footballern aus der Messestadt. Er tritt in die großen Fußstapfen von Pierre Magra, der auf eigenen Wunsch ausscheidet.
Nach Gold gestrebt, Silber knapp verpasst aber Bronze gefunden: Die Offenburg Miners haben ihre Landesliga-Saison nach acht Siegen und vier Niederlagen mit 298:140 Punkten auf dem dritten Platz beendet – und verpassten damit nur ganz knapp den Relegationsplatz und die Aufstiegschance in die Oberliga. „Das ist ein Ergebnis, auf das wir alle sehr stolz sein können“, wird Sportdirektor Peter Aukthun-Gömer in einer Mitteilung der Miners zitiert. „Die zweitbeste Defensive der Liga und die drittbeste Offensive. Das ist etwas, worauf wir aufbauen können.“ Verantwortlich für den Fortschritt ist seit dem 1. September ein neuer Cheftrainer: Niclas Schröder hat bei den Offenburgern angeheuert.