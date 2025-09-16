Große Fußstapfen: Niclas Schröder folgt bei den Offenburger Miners auf Pierre Magra

Niclas Schröder ist nun Cheftrainer bei den Footballern aus der Messestadt. Er tritt in die großen Fußstapfen von Pierre Magra, der auf eigenen Wunsch ausscheidet.

Nach Gold gestrebt, Silber knapp verpasst aber Bronze gefunden: Die Offenburg Miners haben ihre Landesliga-Saison nach acht Siegen und vier Niederlagen mit 298:140 Punkten auf dem dritten Platz beendet – und verpassten damit nur ganz knapp den Relegationsplatz und die Aufstiegschance in die Oberliga. „Das ist ein Ergebnis, auf das wir alle sehr stolz sein können“, wird Sportdirektor Peter Aukthun-Gömer in einer Mitteilung der Miners zitiert. „Die zweitbeste Defensive der Liga und die drittbeste Offensive. Das ist etwas, worauf wir aufbauen können.“ Verantwortlich für den Fortschritt ist seit dem 1. September ein neuer Cheftrainer: Niclas Schröder hat bei den Offenburgern angeheuert.

Schröder übernimmt die Verantwortung für die Miners von der elsässischen Football-Legende Pierre Magra, der als Spieler wie als Trainer über viele Jahre mit verschiedenen Teams enorm erfolgreich war und nun auf eigenen Wunsch den Weg freimacht für eine neue Football-Generation. „Die Leitung der Miners war eine der größten Ehren und Freuden meiner Trainerkarriere“, so Magra.

„Gemeinsam haben wir eine Kultur der harten Arbeit und des Zusammenhalts aufgebaut, die bemerkenswerte Ergebnisse hervorgebracht hat. Wir haben in der Landesliga mit einer hervorragenden Bilanz von 8:4 in dieser Saison abgeschnitten, ein ausgewogeneres Lauf- und Pass-Playbook eingeführt, unser Kicks gefestigt und eine Defensive aufgebaut, um die uns viele Teams beneiden.“ Magra wird künftig die Rhein-Main Oldstars trainieren, eine überragend besetzte Veteranen-Mannschaft aus dem Raum Frankfurt.

Schon Erfahrungen als Defense-Coordinator bei Heimatverein gesammelt

„Mit Pierre Magra verbinden wir die bisher erfolgreichsten zwei Jahre in der Geschichte der Offenburg Miners. Er hat gemeinsam mit seinem Team die Miners auf ein völlig neues Level gebracht. Er hat seine Erfahrung, sein Netzwerk und seinen Football-IQ eigebracht, um die Mannschaft in Sachen Taktik, Playbook, Physis und Einstellung voranzubringen. Wie gut ihm das gelungen ist, beweist die Bilanz der Saison 2025“, so Miners-Vorstand Ulf Tietge. „Wir sind Pierre Magra zutiefst dankbar. Er hat sehr viel Zeit, sehr viel Energie und sehr viel Leidenschaft in die Entwicklung der Mannschaft investiert und sehr viel bewegen können.“

Niclas Schröder unterzeichnet seinen Vertrag. Foto: Fehninger

Große Fußstapfen also, in die jetzt ein mit 32 Jahren vergleichsweise junger Cheftrainer treten darf – aber auch einer, den zahlreiche Clubs auf dem Zettel hatten. Schröder hat früher selbst bei den Miners gespielt und hat sich in der vorangegangenen Saison als Defense-Coordinator bei seinem Heimatverein hervorgetan. Parallel dazu coacht Schröder die Junioren-Auswahl des Landesverbands und ist dadurch auch mit der Football-Nationalmannschaft gut vernetzt.

„Uns bietet sich die Möglichkeit, mit einem jüngeren Coach und einer neuen Football-Philosophie weiter daran zu arbeiten, Football in der Ortenau nachhaltig zu etablieren. Mit Niclas Schröder als Vertreter einer neuen Generation deutscher Football-Coaches sehen wir uns hierfür sehr gut aufgestellt“, so Sportdirektor Aukthun-Gömer.

Dem Verein ist es in diesem Jahr zudem gelungen, eine Juniorenmannschaft aufzubauen, die ab Herbst am Liga-Spielbetrieb teilnehmen wird. „Das ist ein echter Meilenstein für uns“, sagt Aukthun-Gömer, der aber auch keinen Hehl daraus macht, dass der Juniorenkader noch ein bisschen dünn ist.

„Wir sind weiterhin auf der Suche nach neuen Spielern und haben zusammen mit unseren Sponsoren Wege gefunden, um den Einstieg in die Football-Welt für junge Spieler komplett kostenfrei anbieten zu können.“ Die Ausrüstung wird gestellt und die Mitgliedschaft ist anfangs kostenlos. Zudem sind die Trainings – jeweils montags und mittwochs ab 18 Uhr – auch in den kommenden Wochen immer offen für junge Menschen, die Football einmal ausprobieren wollen.