Große Feier zum 30. Geburtstag: Was die Besucher am Seelbacher Bauernmarkt so schätzen

Der Bauernmarkt im Schuttertal hat seinen 30. Geburtstag gefeiert. Bei idealem Wetter zeigte das bunte Fest, dass der Markt in Seelbach ein beliebter Treffpunkt ist.
Der Raum auf dem Klosterplatz, auf dem der Markt seit Juni 1996 fast jeden Samstag seinen festen Platz hat, hätte für das Fest zum 30. Geburtstag nicht ausgereicht. Der Klosterplatz mit der Bühne, der Gang oberhalb am Rathaus für die Stände und das Bürgerhaus, das in der Mittagshitze unter anderem Schattenplätze angeboten hat, waren für dieses Event also genau richtig.