Große Feier im Europa-Park: Hansgrohe aus Schiltach ehrt langjährige Mitarbeiter

Einen großen Jubilarsabend veranstaltete der Schiltacher Armaturen- und Brausenhersteller Hansgrohe in der Europa-Park-Arena in Rust.

Zum Dank für ihr Engagement und ihre 25, 40 und teils sogar 50 Jahre dauernde Betriebsangehörigkeit lud der Armaturen- und Brausenhersteller aus Schiltach seine langjährigen Mitarbeiter sowie Betriebsrentner mit Partnern zum Feiern ein. Seit Jahren ist der Hansgrohe-Jubilarsabend Tradition, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt. Mehr als 800 Gäste folgten auch in diesem Jahr der Einladung.

Vorstandsvorsitzender Hans Jürgen Kalmbach begrüßte die Teilnehmer in der Europa-Park-Arena. Er dankte auch im Namen seiner Vorstandskollegen allen Jubilarinnen und Jubilaren für ihren Einsatz: „Heute ehren wir 124 langjährige Mitarbeitende für insgesamt 3380 Berufsjahre. Ihr treues Engagement ist ein Kernstück für unseren Unternehmenserfolg, unseren Teamgeist und unsere Attraktivität als Arbeitgeber. Unsere Jubilarinnen und Jubilare haben ein langes Stück ihres Lebenswegs an der Seite von Hansgrohe zurückgelegt und sich ein großes Fachwissen angeeignet. Ihr reicher Schatz an Erfahrung, ihr persönliches Können zählen zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren unseres Unternehmens.“

Lesen Sie auch

In einem aktuell schwierigen Marktumfeld sei es sowohl für das Unternehmen als auch für Mitarbeiter wichtig, sich auf Veränderungen in immer kürzeren Abständen einzustellen. „Anpassungsfähigkeit und Flexibilität werden immer wichtiger“, sagte Kalmbach.

Unsere Empfehlung für Sie Unternehmen aus Schiltach Hansgrohe und Europa-Park verlängern Partnerschaft Der Europa-Park Rust und der Schiltacher Armaturenhersteller Hansgrohe bleiben für weitere fünf Jahre Partner.

Das Publikum folgte den kurzweiligen Filmen, in denen die Hauptdarsteller des Abends, die Jubilare der Jahre 2023 und 2024, unterhaltsam von persönlichen Erlebnissen bei Hansgrohe während ihrer Berufsjahre berichteten. Ein festliches Menü sowie Musik und Tanz umrahmten die Feierstunden.