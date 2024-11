Große Feier auf dem Katharinenmarkt: Das bietet der TV Seelbach bei der Rückkehr der XXL-Partynacht

Fünf Jahre ist es her, dass partyfreudige Besucher des Katharinenmarkts mit dem TV Seelbach so richtig abfeiern konnten. „Die letzte Auflage vor Corona stieg 2019, ein Aus war keineswegs geplant. Als dann 2022 endlich wieder gefeiert werden durfte, wollten wir als Veranstalter in geschlossenen Räumlichkeiten mit einem großen Zulauf aber nicht gleich wieder loslegen“, erzählt Sebastian Gehring vom TV.

Er selbst wird als „DJ Waschtel“ für gute Stimmung sorgen und dies von 20 Uhr bis zur Sperrstunde um 3 Uhr. „Es ist Party pur angesagt“, so Gehring. Er werde die Besucher „querbeet“ unterhalten: Von Party über Disco, vom Besten der 70er, 80er und 90er-Jahre bis hin zu den Rockklassikern. Bei der XXL-Partynacht soll jeder auf den Geschmack kommen. In der Vergangenheit sei ein breitgefächertes Publikum dort gewesen und deshalb soll auch das musikalische Konzept das gleiche bleiben wie bisher, betonte Gehring.

Wartezeiten beim Einlass sind möglich

Der Kätterlismarkt habe beim TV Seelbach eine ganz lange Tradition, sagte Gehring. Nachdem über einige Jahre in einer geliehenen Hütte gefeiert worden sei, sei in Eigenleistung 1990 die legendäre „TV-Bude“ entstanden, die ihren Platz bis 2001 im Innenhof der heutigen Metzgerei Weber hatte. 2002 sei dann der Umzug in das neu errichtete Vereinsheim „TiV“ an der Sporthalle erfolgt und danach habe der Katharinenmarktsamstagabend bis 2019 unter dem Motto „Die XXL-Partynacht beim TV Seelbach“ gestanden, erzählt Gehring. Diesen Namen soll das Event nun auch bei der Neuauflage beibehalten. Gehring rät den Besuchern, nicht zu spät zum TV zu kommen, denn sonst könne es am Einlass schon mal zu vorübergehenden Wartezeiten kommen.

Idee ging von Sören Ruf aus

Die Initiative für die Wiederbelebung der Kultparty sei in erster Linie vom Handball-Spielausschuss-Mitglied Sören Ruf ausgegangen, erzählte Gehring. Seine Idee habe dann sofort großen Zuspruch bei der Vorstandschaft gefunden. Die TV- Mitglieder seien das ganze Jahr bei den Handball-Heimspieltagen und nicht zuletzt am Sonnwendlauf im Helfereinsatz sehr gefordert, deshalb sei es umso erfreulicher, dass sich gerade nun auch die jüngeren Mitglieder in der Helferschicht engagieren wollen, der Helferplan sei schnell vollständig gewesen, lobte Gehring.

Nach der Ankündigung habe es auch persönlich und via Social Media viele positive Reaktionen, gegeben wie etwa: „Super, dass ihr am Samstagabend wieder was macht!“ Diese Resonanz freue sie und den ganzen TV riesig, so die einhellige Meinung von Sebastian Gehring und Sören Ruf. Speisen gebe es am Samstagabend beim TV keine, jedoch ein breitgefächertes Getränkeangebot mit zwei großen Bars, um die Gäste gut versorgen zu können.

Weinstand

Der TV Seelbach bietet am Katharinenmarkt nicht nur eine Partynacht an. Er ist auch mit einem Weinstand direkt gegenüber des ehemaligen Gasthauses Engel über alle drei Tage auf dem präsent.