1 Zahnärztin Houma Kustermann ist entsetzt und wütend darüber, dass ausgerechnet die Spenden mitgenommen wurden. Foto: Kustermann

Zahnärztin Houma Kustermann bittet eindringlich um Hinweise zum Einbruch in ihre Praxis. Das gestohlene Geld war für den Verein „Hamami – Schenk ein Lächeln“ bestimmt und sollte Bedürftigen in Kamerun zugutekommen.









Link kopiert



„Hamami – Schenk ein Lächeln“ steht in großen schwarzen Lettern an der Wand, an der auch eine Bildergalerie von afrikanischen Kindern zu sehen ist. Die Kinderzahnärztin Houma Kustermann hat diesen Mädchen und Jungen, mit Kieferoperationen aufgrund von Fehlbildungen, wieder zum Lächeln verholfen. Viele Spenden an den Verein machen dies seit Jahren möglich.