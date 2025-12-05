Große Ehrung in Berlin: Der beste Zerspanungsmechaniker kommt aus Haslach

Tim Hoch hat seine Ausbildung bei den Beruflichen Schulen Wolfach und der Firma Armbruster in Steinach fast mit Höchstnote abgeschlossen. Nun wird er in Berlin geehrt.
An den Beruflichen Schulen Wolfach ist die Freude über erfolgreiche Abschlüsse jedes Jahr groß. Doch diesmal ist sie außergewöhnlich: Mit Tim Hoch kommt der bundesweit beste Zerspanungsmechaniker aus den Reihen der Schule. Der 19-jährige Haslacher, Auszubildender bei der Firma Armbruster in Steinach, glänzte bei seiner Abschlussprüfung mit nahezu voller Punktzahl.