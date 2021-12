1 Janina Hettich will beim Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand den Aufwärtstrend bestätigen. Foto: Eibner

Die Biathlon World Team Challenge kehrt am 28. Dezember noch einmal an ihren Ursprungsort zurück. Mit dabei ist auch die Lauterbacherin Janina Hettich (SC Schönwald).















Nachdem das "größte Biathlon-Event der Welt" wegen der anhaltenden Corona-Krise nicht in der ursprünglich geplanten Form in der Arena Auf Schalke stattfinden kann, wird die Challenge – wie bereits im vergangenen Jahr – ohne Zuschauer in Ruhpolding ausgetragen. "Wir hatten uns alle darauf gefreut, in diesem Winter wieder nach Schalke zu kommen", lässt sich DSV-Präsident Franz Steinle in einer DSV-Mitteilung zitieren. "Aber ich bin wirklich überaus dankbar, dass die Biathlon World Team Challenge noch einmal als Sonderausgabe in Ruhpolding stattfinden kann."

Sieben von insgesamt zehn Teams haben bereits fest für die "Sonder-Edition 2.0" zugesagt. Darunter sind auch die Titelverteidiger Jewgenija Pawlowa und Matwej Elisejew aus Russland. Für Deutschland am Start: Franziska Preuß und Benedikt Doll sowie Janina Hettich (SC Schönwald) und Erik Lesser.

Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand

Zuvor steht aber für Hettich und Co. der Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand auf dem Plan. In Frankreich geht es von Donnerstag an in einem Sprint, der Verfolgung und in einem Massenstart um wichtige Punkte. Dann will die Lauterbacherin ihren Aufwärtstrend bestätigen. Zuletzt hatte sie sich im Verfolger von Hochfilzen von Rang 55 nach dem Einzel mit starken Leistungen in der Loipe und am Schießstand noch auf Platz 26 verbessert.