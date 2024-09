Tanina aus Stuttgart gewinnt beim bigFM Gewinnspiel „The next DJ“. Die 25-Jährige darf im Oktober beim EDM-Festival Tomorrowland in Brasilien auflegen.

Jeder DJ träumt wohl davon, einmal beim größten EDM-Festival der Welt aufzulegen, dem Tomorrowland. Die Chancen dafür scheinen jedoch ähnlich gering zu stehen, wie Tickets für das Festival zu ergattern.

Doch nicht für Tanina aus Stuttgart. Die 25-Jährige DJane, die regelmäßig auf Festivals auflegt – auch bei uns in der Region, wie die letzten zwei Jahre bei der Beatparade in Empfingen – hat die große Ehre im Oktober beim Tomorrowland Ableger in Brasilien aufzulegen.

Tausende Bewerber

Möglich gemacht hat das der Radiosender bigFM. In den letzten Wochen veranstaltete der Sender den Wettbewerb „The next bigDJ“. Tausende Hobby-DJs haben sich beworben und ihre selbstkreierten Sets eingesendet.

Im Finale, bei der die bigFM-Community abstimmen konnte, setzte sich Tanina dann gegen drei weitere DJs durch. „Ich bin total überwältigt und dankbar für die ganze Unterstützung“, freut sich Tanina im Gespräch mit unserer Redaktion.

„Ich freue mich riesig auf das neue Abenteuer und bin jetzt schon super aufgeregt“, so die 25-Jährige weiter. Vom Tomorrowland träume man schließlich ein Leben lang und jetzt habe sie die Ehre tatsächlich dort zu spielen. „Das ist etwas, wovon ich später noch meinen Kindern erzählen werde“, erzählt sie begeistert.

Gegönnt hätte sie den Sieg jedem, aber insgeheim habe sie sich natürlich schon gewünscht zu gewinnen: „Ich bin super happy, dass es am Ende geklappt hat und ich mir meinen großen Traum verwirklichen kann.“

In den kommenden Wochen wird sie nun ihre Tracks raussuchen und intensiv überlegen, welche Stimmung sie vermitteln möchte, damit der Auftritt ein voller Erfolg wird. „Am Ende werde ich aber, wie immer, meinem Gefühl folgen“, erklärt Tanina.

Auch 2025 bei der Beatparade?

Ob sie ihrem Gefühl auch bei der Beatparade im nächsten Jahr wieder folgt, könne sie aktuell noch nicht beantworten: „Dafür ändert sich in meinem Leben gerade zu viel, um das schon beantworten zu können.“