Große Blumenschau beginnt am Samstag

1 Gärtner Kai Bräutigam baute am Donnerstag die „Chrysanthemen-Ecke“ am Rosenbrunnen im Herz der Lahrer Innenstadt auf. Foto:

Die Jubiläums-Chrysanthema beginnt an diesem Samstag auf dem Lahrer Marktplatz. OB Markus Ibert wird ab 14 Uhr die neue Chrysanthemenkönigin krönen. Der Handel hofft auf viele Kunden während der zweiwöchigen Blumenschau.









Wer am Donnerstag fleißige Gärtner sehen wollte, brauchte nur durch die Lahrer Innenstadt zu gehen. An der Ecke Marktstraße/Kirchstraße setzte zum Beispiel ein Team der Gärtnerein Bräutigam eine Hebebühne ein, um Chrysanthemenbüsche in luftiger Höhe anbringen zu können.