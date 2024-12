Große Auswahl begeistert Besucher: So schön war der Ettenheimer Weihnachtsmarkt

1 Es gab reichlich Dekorationen zu kaufen. Foto: /Decoux

Volle Straßen, große Auswahl und besinnliche Adventsstimmung: Der Weihnachtsmarkt der Barockstadt erwies sich als Erfolg.









Der Weihnachtsmarkt der Stadt Ettenheim ist ein Highlight, das jedes Jahr zahlreiche Besucher anzieht. In diesem Jahr erstrahlte der Markt besonders hell und einladend, was nicht zuletzt dem schönen Flair zu verdanken ist, dass durch die festliche Beleuchtung und die liebevoll dekorierten Stände der Anbieter geschaffen wurde. Auftakt des Marktes war in diesem Jahr im Prinzengarten, der mit dem Lebkuchenhaus und vielen geschmückten Tannenbäumen ein besonders schöner Anblick war. Dort eröffnete der Nikolaus in authentischer Bischofsrobe den Markt. Er war insbesondere für Familien ein besonderer Anziehungspunkt war. Von mutigen Kindern ließ er sich gerne ein Gedicht aufsagen.