Große Ausstellung in Albstadt

1 Wollen die Albstädter zum Museumsbesuch verführen: Tim Delle, Carina Rosenlehner, Julia Brockmann und Luca Bratz Foto: Kistner Unterm Titel „50 Schätze aus 50 Millionen Jahren“ bereiten die Albstädter Museen eine Sonderausstellung vor. Der Clou: Alle Albstädter können sich als Ausstellungsmacher betätigen.







Das Format ist bekannt: „Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten“, „Der Zollernalbkreis in 50 Objekten“, alles schon dagewesen. Der Vorwurf, die Albstädter kupferten in ihrem Jubiläumsjahr einfach ab, liegt nahe.