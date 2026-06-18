Große Aktion steht an: Feuerwehr Schuttertal feiert 50. Geburtstag mit großer Schauübung

Die Wehr begeht am Samstag, 20. Juni, ihren runden Geburtstag. Vier Protagonisten blicken im Gespräch auf eine bewegte Geschichte zurück.
Ein einheitliches Kommando der Feuerwehr Schuttertal wurde nach der Gemeindereform Anfang der 1970er-Jahre gebildet. Achim Zehnle, Gesamtkommandant der Feuerwehr der Gemeinde Schuttertal, stellt zusammen mit den ehemaligen Abteilungskommandanten Franz Kaspar (Schweighausen), Reinhold Grimm (Dörlinbach) und Ulrich Faißt (Schuttertal) vor, wie sich die drei Abteilungen und die Zusammenarbeit der Feuerwehr der Gemeinde seither entwickelt haben.