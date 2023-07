Das sommerlich-festliche Ambiente im Schulhof und grandiose musikalische Beiträge der Schulband und der Lehrerband sorgten für eine feierliche Stimmung bei allen Beteiligten der Abschlussfeier. Unter dem Motto „Gold-Schwarz“ waren der Schulhof und die Bühne dem Anlass entsprechend wunderschön dekoriert, teilt die Friedrichschule mit. Abschlussschülerin Evelin Shamsani führte gekonnt als Moderatorin durch das Programm.

Absolventen hatten Brief an sich selbst geschrieben

„In der fünften Klasse betratet ihr damals neugierig und voller Erwartungen noch als ganz kleine Stöpsel diese Schule, und nun verlasst ihr sie als junge Erwachsene mit einem Schulabschluss in der Tasche“, begrüßte Schulleiter Stephan Seizinger voller Freude die Absolventen. Als besonderes Geschenk erhielten die Schüler einen Brief, den sie vor fünf Jahren am ersten Schultag an sich selbst geschrieben hatten und der seither in der Schule sicher verwahrt wurde. Gleichzeitig bedankte sich der Schulleiter bei bei seinem Kollegium und den Eltern der Schüler für das große Engagement und die konstruktive und gute Zusammenarbeit während der letzten Jahre. „Denkt immer daran, dass Ihr ein Teil der Friedrichschule wart und immer bleiben werdet. Nehmt die wertvollen Erfahrungen mit, die Ihr hier gesammelt habt, und seid stolz auf euer Erreichtes“, beendete Seizinger seine Ansprache.

Elternbeiratsvorsitzende Monika Roth beglückwünschte alle Abschlussschüler zur bestandenen Prüfung und wünschte für die Zeit nach der Schule „immer mindestens eine Handbreit Wasser unter dem Kiel“, damit das Schiff weiterhin Fahrt aufnehmen kann. Zoe Bulut, Michelle Beck, Marin Hanna, Karima Bensaid und Lara Böhme dankten für die beiden Abschlussklassen ihren Eltern und den Lehrkräften für die große Unterstützung. Auf die nun kommenden Monate und Jahre blicken die Schülerinnen mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Schließlich stehen zwar viele neue und spannende Erlebnisse bevor, aber „das tägliche Lachen und Quatschen mit den Freunden in der Schule wir uns schon fehlen“, sagten die Schülerinnen.

Klassenlehrerin Petra Schiewe (von links) freute sich mit den Preisträgern Anhels Orants, HalimYildirim, Jeyla-Chanelle Hammerschmidt. Klassenlehrerin Stephanie Walter gratulierte Nergis Uca und Juliana Mittelstedt. Foto: Schule

Die Lehrkräfte der Abschlussklassen spannten den Bogen vom Schuleintritt als ABC-Schützen und gaben den Schülern mit einem Zukunfts-ABC viele wertvolle Ratschläge und Wünsche mit auf den Weg.

Höhepunkt des Abends war die Übergabe der Abschlusszeugnisse durch die Klassenleitungen Stephanie Walter und Petra Schiewe (Klasse 9) sowie Nicola Schmidt (Klasse 10) und Schulleiter Seizinger. Die Realschulabschlussprüfung legten 24 Schüler mit einem guten Gesamtschnitt von 2,2 ab. Schulbeste war Lea Sophie Langhof mit 1,2. Insgesamt konnten 15 Preise für sehr gute Prüfungs- und Gesamtleistungen an Lara Böhme, Anida Bekjiri, Victoria Bauer , Michelle Beck, Lea Langhof, Ines Kochbati, Karima Bensaid, Niklas Gänshirt und Daniel Demir vergeben werden.

Schulband beendet den Abend stimmungsvoll

Die Hauptschulabschlussprüfung haben alle 24 Schüler der Klasse 9 bestanden. Anhels Orants, Halim Yildirim, Jeyla-Chanelle Hammerschmidt, Nergis Uca und Juliana Mittelstedt erhielten Preise für sehr gute Prüfungsleistungen.

Die Schulband beendete stimmungsvoll mit dem Hit „Seven Nations Army“ die Feier, ehe es alle Beteiligten zu den Buffet- und Getränkeständen zog und man den Abend gemütlich ausklingen ließ.