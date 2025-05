Große 800-Jahr-Feier an Pfingsten: An das Jubiläumswochenende sollen sich die Dörlinbacher noch lange erinnern

Der Höhepunkt eines besonderen Jahres steht an Pfingsten an: Vom 7. bis 9. Juni steigt in Dörlinbach das Jubiläumswochenende zum 800-jährigen Bestehen – ein Fest, an das man sich noch lange erinnern soll. Die Hauptorganisatoren stellen das Programm vor, mit dem sie alle Altersgruppen ansprechen wollen.

Sie arbeiten seit mehr als zwei Jahren auf dieses eine Wochenende hin, sind dabei täglich in Kontakt. Allein dies beweist das „unglaubliche Engagement“ (Bürgermeister Matthias Litterst), das Andrea Fehrenbacher, Johanna Kopf und Heiko Wangler für das Dörlinbacher Jubiläumsjahr aufbringen.

Stellvertretend für die gut 20 Mitwirkenden im Organisationskomitee stellten sie das Festprogramm vor. Und das zeigt sich äußerst vielfältig.

Lesen Sie auch

Das Festgelände ist am Sportplatz

Als Ort für die Feierlichkeiten haben die Organisatoren das Festgelände am Sportplatz auserkoren. Dort gibt es nicht nur ein großes Festzelt, sondern auch einen Rummelplatz, auf dem sich vor allem Kinder austoben können. Hüpfburg, Karussell, Dosenwerfen, ein Süßwarenstand, eine Kinderbühne – „das Fest lohnt sich für Jung und Alt“, so Kopf.

Parken, erklärt Fehrenbacher, können die Besucher an allen drei Tagen ein Stück weiter auf der Wiese vor dem Kindergarten. Damit die Gäste schnell aufs Gelände kommen, wird extra eine provisorische Brücke über die Schutter eingerichtet.

Mit einem Fassanstich beginnt das Fest am Samstag

Eröffnet wird das Fest am Samstag, 7. Juni, mit dem Fassanstich durch den Bürgermeister. „Ich hoffe auf ein gut gefülltes Festzelt“, sagt Kopf. Ab 21 Uhr spielt die Partyband Wilde Engel. Karten für deren Auftritt gibt es im Vorverkauf im Rathaus, bei IK Griesbaum in Dörlinbach und im Dorfladen Schweighausen für acht Euro (Abendkasse zehn Euro).

„Normalerweise zahlt man für die wilden Engel mehr“, sagt Wangler. „Wir haben die Preise relativ weit unten gehalten. Es ist ja fürs Dorf und auch ein Kurzbesuch soll sich lohnen“, ergänzt Fehrenbacher. Sie berichtet zudem, dass der Vorverkauf bereits gut angelaufen sei.

Am Sonntag präsentieren sich die Vereine

Mit einem Festgottesdienst ab 10 Uhr in der Kirche St. Johannes startet das Fest am Pfingstsonntag. Anschließend, ab 11 Uhr, laden die Organisatoren zum Frühschoppen im Festzelt ein. Für Unterhaltung sorgen dann nicht nur die heimische Trachtenkapelle und die Säcklistrecker Gugge. Auch die Nachbarorte sind mit dem Musikverein Schweighausen und der Trachtenkapelle Schuttertal mit dabei. Für Kinder gibt es – wie auch am Pfingstmontag – Programm mit einer Mini-Disco, den Tanzgruppen des TV Schuttertal, dem Kinderchor, einem Kinderschminken und dem Angebot, Gipsfiguren zu bemalen. Abends am 21 Uhr treten Van Baker und Band auf – eine Coverband aus Frankfurt, die für Schlager und Neue Deutsche Welle bekannt ist. Der Eintritt ist frei. „Wir haben das lange diskutiert, aber wir wollten die Leute nicht nach einem tollen Festtag rausschmeißen“, erklärt Wangler.

Darüber hinaus zeigen sich am Sonntag und Montag auch die Dörlinbacher Vereine mit Ständen auf einer eingerichteten Vereinsmeile. „Jeder Verein hat einen Pavillon, in dem er sich vorstellen kann. Es wird auch Plakate mit der Geschichte geben“, so Fehrenbacher, Vorsitzende der Dörlinbacher Narrenzunft Bremsdorfer. „Wir wollen zeigen, was wir so machen und Mitgliederwerbung betreiben“, ergänzt Wangler, Vorsitzender des Sportvereins. „Es ist toll, wie die Vereine Hand in Hand arbeiten. Gemeinsam wollen wir ein Fest für das ganze Tal machen“, lobt Bürgermeister Litterst die Organisatoren. Die Dörlinbacher Vereine stellen an den drei Festtagen auch die Helfer. Gerne können sich noch Freiwillige für Schichten melden, betonen die Organisatoren.

Der Montag startet mit einer Mopedlirundfahrt

Auf dem Festgelände geht es am Montag mit Unterhaltung von Helmut „de Hämme“ Dold weiter. Dazwischen treten die Schlossmusikanten aus Littersts Heimatort Ortenberg auf. Außerdem steht ein Quiz über den Jubiläumsort und die Prämierung der Mopedli an. Mopedli? Genau. Ab 10 Uhr treffen sich Moped-, Roller- und Mofafahrer zu einer Rundfahrt. Rund 70 Kilometer lang ist die Strecke, die über Seelbach ins Kinzigtal und über Hofstetten, Biederbach und Freiamt zurück in den Jubiläumsort führt. Eingeladen sind alle, die mitfahren oder auch ihr Schmuckstück nur ausstellen wollen. Jeder Teilnehmer erhält nämlich ein Typenschild.

Für die Rundfahrt ist eine Anmeldung über die Homepage www.dörlinbach800.de nötig. 25 Euro kostet die Teilnahme – dafür gibt es allerdings Verpflegung auf der Strecke, einen Verzehrgutschein über zehn Euro sowie einen Aufnäher. „80 Anmeldungen gibt es bereits“, so Fehrenbacher. Dabei kommen die Menschen aus der ganzen Region, die weiteste Anreise beträgt aktuell 150 Kilometer. Auch einige Dörlinbacher, so Wangler, hätten sich extra nach einem Moped umgeschaut, um teilzunehmen. Am Montagabend klingt das Fest mit der Band Querbeat aus. Zuvor werden bei der großen Tombola ab etwa 19.30 Uhr die Preise verteilt.

Die Vorfreude ist groß

Den Organisatoren und Bürgermeister Matthias Litterst ist beim Pressegespräch die Vorfreude anzumerken. „So ein Fest hat eine historische Dimension. Das erlebt man nur alle 50 Jahre“, blickt Litterst voraus. „Danke für den minimalen Druck“, entgegnet Johanna Kopf nicht ganz ernst gemeint. Dennoch beschwichtigt der Bürgermeister sofort: „Es wird ein wunderbares Wochenende werden. Es ist für jedes Interesse etwas dabei. Das macht unser Jubiläumsjahr aus.“

Am 31. Mai steht eine spannende Wanderung an

Wer sich nicht bis zum Festwochenende gedulden will, um eine Jubiläumsaktion mitzuerleben, der kann am Samstag, 31. Mai, an der Wanderung zum Jägertonihof mitmachen. Geleitet wird diese von Günter und Anneliese Steuert. Beim Pressegespräch erläuterte Günter Steuert die Route: Treffpunkt ist am Ziegelhüttenplatz. Von dort aus geht es – allerdings nicht über den üblichen Weg – zum Jägertonihof. Unterwegs mache man an verschiedenen Stationen Halt – unter anderem am Schulzenhansenhof und an den Überbleibseln des Maierhofs –, wo Steuert jeweils einen Überblick über die Historie gibt.

Am Ziel angekommen, stellt Alfred Kopf die Geschichte der Hofmühle vor. Gegen 17 Uhr ist ein Vesper geplant, bevor es auf den Weg zurück geht. „Es ist eine Wanderung, kein Spaziergang“, erklärt Steuert. Entsprechend empfiehlt er gutes Schuhwerk und Wanderstöcke. Eine Anmeldung (Kosten: 19,50 Euro) ist erforderlich und über die Homepage möglich.

Der neue gestaltete Mühlenplatz wird am 3. Juli eingeweiht

Der neu gestaltete Platz unterhalb der Pitpat-Anlage ist inzwischen so gut wie fertiggestellt und freigegeben. Besonders das in den großen Stein eingemeißelte Jubiläumslogo fällt ins Auge. Aber auch das Wasserspiel, der Brunnen und die Spielgeräte machen etwas her. Eine offizielle Einweihungsfeier ist für Donnerstag, 3. Juli, vorgesehen.

Ofen wird angezündet

Die Aktion Jubiläumsziegel geht am morgigen Samstag in die zweite Runde. Um 8 Uhr zünden die Dörlinbacher Bikers den Ziegelofen an. Die Brandzeit wird 36 Stunden betragen. Ab 17 Uhr gibt es am Samstag Pulled Pork aus dem Smoker.