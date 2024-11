1 Zwei Männer wurden in einem Vorort von Birmingham von Schüssen getroffen. (Symbolbild) Foto: Peter Byrne/Press Association/dpa

Der Vorfall spielt sich nahe einer belebten Kreuzung ab. Die Polizei kann einen Verdächtigen fassen. Was steckt hinter der Tat?









Birmingham - In der englischen Stadt Birmingham sind zwei Männer von Schüssen getroffen worden. Einer starb noch am Tatort, wie die West Midlands Police mitteilte. Ein weiterer Mann sei in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden. Ein zwischen 30 und 40 Jahre alter Mordverdächtiger konnte in der Nähe festgenommen worden. Er bleibe in Gewahrsam.