Großbritannien: Video von Flughafen: Debatte über Polizeigewalt in England

Video von Flughafen: Debatte über Polizeigewalt in England

1 Ein Anwalt prangert das Vorgehen der Polizei an. Foto: James Speakman/PA Wire/dpa

Aufnahmen vom Flughafen Manchester zeigen einen Polizisten, der auf einen am Boden liegenden Mann eintritt. Innenministerin Yvette Cooper verlangt Aufklärung.









Link kopiert



Manchester - Ein Video vom Flughafen Manchester hat in Großbritannien eine Diskussion über einen Polizeieinsatz ausgelöst. In dem Video ist zu sehen, wie ein Polizist mit voller Kraft gegen den Kopf eines Mannes tritt, der am Boden liegt. Der Beamte sei suspendiert worden, teilte die Greater Manchester Police mit. Die Polizeiaufsichtsbehörde IOPC soll den Fall nun untersuchen. Innenministerin Yvette Cooper forderte Aufklärung.