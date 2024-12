Flüchtlinge: Razzia gegen irakisch-kurdisches Schleusernetzwerk

1 Die gesuchten Tatverdächtigen sollen Migranten mit Schlauchbooten von Frankreich nach Großbritannien geschleust haben. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Ohne Rücksicht auf Menschenleben soll ein irakisch-kurdisches Netzwerk Flüchtlinge in unzulänglichen Schlauchbooten über den Ärmelkanal geschleust haben. Jetzt ist die Polizei ihnen auf der Spur.









Sankt Augustin/Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg läuft seit den frühen Morgenstunden ein internationaler Polizeieinsatz gegen ein irakisch-kurdisches Schleusernetzwerk. Die gesuchten Tatverdächtigen sollen Migranten aus dem Mittleren Osten und Ostafrika "in kleinen minderwertigen Schlauchbooten" von Frankreich nach Großbritannien geschleust haben, wie eine Sprecherin der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf sagte. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.