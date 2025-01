London - Ausgerechnet in einer Kälteperiode haben sich etliche Londoner in Unterhosen ins Freie getraut. Beim jährlichen "No Trousers Tube Ride" fahren Menschen einmal im Jahr ganz unbesorgt ohne Hose in der U-Bahn durch die Stadt.

Manch eine Teilnehmerin oder Teilnehmer überraschte mit ausgefallener Unterwäsche in knalligen Farben oder humorvollen Aufdrucken. Dabei hatten die Veranstalter dazu aufgerufen, möglichst unscheinbare Shorts und Slips zu tragen - als habe man einfach nur die Hose vergessen.

Lesen Sie auch

Eisige Temperaturen

Getroffen hatten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Londoner China Town bei eisigen Temperaturen, allerdings noch mit Hosen, bevor sie dann in die umliegenden U-Bahnstationen strömten und die Hüllen fallen ließen.

In London und vielen anderen Teilen Großbritanniens hatte sich über Nacht ein weißer Mantel aus Raureif über Häuser, Straßen und Fahrzeuge gelegt. In Schottland war am Wochenende mit minus 18,9 Grad die niedrigste Temperatur seit 15 Jahren gemessen worden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des "No Trousers Tube Day" ließen sich von eisigen Temperaturen aber nicht abschrecken. Der Trend begann eigentlich in New York als "No Pants Subway Ride". Während sich die New Yorker aber inzwischen davon verabschiedet haben, hält sich die Aktion in London bislang.