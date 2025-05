Mit «Old Phone» und «Azizam» sind schon zwei Songs der neuen Platte auf dem Markt, mit der Sheeran «neues musikalisches Terrain» betreten will. Der Titel ist dieses Mal keine Rechenoperation.

London - Popstar Ed Sheeran (34) bringt sein neues Album "Play" am 12. September heraus. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA.

Auf der Platte sollen sowohl der kürzlich vorgestellte Song "Old Phone" als auch der Hit "Azizam", der von persischer Musik inspiriert ist, zu hören sein. Sheeran wolle mit dem Album "neues musikalisches Terrain" betreten, zitierte PA aus einer Mitteilung.

Mit dem Titel "Play" verlässt Sheeran zudem seine Tradition, Alben nach mathematischen Zeichen zu benennen. Seine bisherigen Alben waren jeweils nur mit den Symbolen für Addition, Multiplikation, Division, Ergebnis und Subtraktion, gekennzeichnet.

Er kündigt aber bereits eine neue Serie an. Die kommenden Alben sollen demnach "Pause", "Rewind", "Fast Forward" und "Stop" heißen, wie er kürzlich in der US-Talkshow "The Tonight Show" verriet.