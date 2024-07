Nach Wahldebakel: Sunak kündigt Rücktritt als Parteichef an

London - Nach der Niederlage der konservativen Tories bei der britischen Parlamentswahl will Rishi Sunak den Parteivorsitz abgeben. Das kündigte der bisherige Regierungschef in London an.