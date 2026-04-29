Großbritannien: Messerattacke in London – Starmer spricht von Antisemitismus

In einem jüdisch geprägten Viertel der britischen Hauptstadt verletzt ein Angreifer zwei jüdische Menschen. Erst vor wenigen Wochen kam es dort zu einem antisemitischen Brandanschlag.
London - Bei einem mutmaßlich antisemitischen Messerangriff in London sind zwei Menschen verletzt worden. Das bestätigte der britische Premierminister Keir Starmer in einer Mitteilung auf X. Einem BBC-Bericht zufolge handelt es sich um zwei Menschen jüdischen Glaubens, die mit schweren Verletzungen behandelt werden mussten. Der Vorfall spielte sich im stark jüdisch geprägten Stadtviertel Golders Green ab.