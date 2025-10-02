Großbritannien: Mehrere Verletzte bei Angriff an Synagoge in Manchester

Mindestens vier Menschen werden verletzt, als ein Auto am höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, vor einer Synagoge in eine Menschengruppe gelenkt wird. Ein Angreifer sticht mit einem Messer zu.
Manchester - Bei einem Angriff am höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, an einer Synagoge in Manchester sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei in der englischen Stadt mitteilte, wurde Augenzeugenberichten zufolge ein Auto in eine Gruppe von Menschen gelenkt, ein Mann wurde zudem durch ein Messer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen gab es insgesamt vier Verletzte.